Hibe edilenleri geri alan Mansur Yavaş’a hizmet aracı tepkisi

"Büyükşehir Belediyesi'nin 2,5 yıldır ilçeye hiçbir hizmet getirmediğini anlatan Başkan Caner Can şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'İlçeler bizden talepte bulunmuyor' diyerek suçu üzerinden attı. Ama bu doğru değil 2,5 yıldır Çamlıdere'ye hiçbir hizmet yapmadığı gibi tam işlerimizin yoğunluğunda yani termal kaplıca arıtma tesisimizin yapım aşamasında bizim damperli hafriyat kamyonuna ihtiyacımızın olduğu dönemde geri aldı. Üstüne bizim Yılanlı Köyümüzde bir yangın meydana geldi. 8 ev, 7 ağıl ve samanlık, 1 tane de köy içinde bulunan kamyon yandı. Eğer o su tankeri elimizde olsaydı daha kolay ve daha fazla su ile müdahale edilerek maddi kaybı yarıya indirecektik ama maalesef Mansur Yavaş'ın yanlış politikaları yüzünden köyde çıkan yangında büyük oranda maddi hasar yaşadık."