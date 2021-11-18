İtalya’ya kaçmak isteyen 15 FETÖ şüphelisinden 9’u tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla haklarında soruşturma ya da dava bulunan, 2'si diplomat 15 şüphelinin, denizden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçecekleri istihbaratı üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde operasyon sonucu Urla'nın Demircili sahiline gelen ekipler, aralarında meslekten ihraç edilen diplomat çiftin de bulunduğu 14 kişi ile 1 organizatörü yakaladı.



Şüphelilerin üst aramalarında 6 bin TL, 12 bin euro ve 1000 dolar ile 17 cep telefonu, 1 laptop, 4 flash bellek, hafıza kartları, çok sayıda örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen diplomat, asker pilot, avukat, polis, psikolog ve veteriner gibi farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu, bir kısmı hakkında yakalama kararı olduğu, bir kısmının da 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan haklarında açılan davaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aralarında ihraç edilen diplomat çiftin de bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi; 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.