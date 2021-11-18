Kılıçdaroğlu'na helallik tepkisi! "Hakkımı helal etmiyorum hesabımız ahirete kaldı"





HESABIMIZ AHİRETE KALDI

Asla hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmem için o cenahın pişmanlığına ikna olmam lazım. Şu an zerre pişmanlık görmüyorum. Helallik talebini samimi bulmuyorum. Helalleşelim geçsin diyerek iki kişi arasındaki bir durummuş gibi söylenmesi doğru değil. Asılan âlimleri mi, ikna edilip aklını bozan insanları mı hangisini helal edeceğiz? Bu, bu kadar basit mi? Basitçe 'hakkınızı helal edin' denilerek helal edilecek bir durum değil. Bizden sonraki nesiller bizden hesap sormasın. İçten tövbe etsinler. Biz de bu samimiyete inanmadığımız sürece hakkımızı helal etmeyiz. Helallik talebini samimi bulmuyorum. Ekranlarda söyleyip grup toplamalarında çok alkış almakla samimiyet ölçülmez bu hesap ahrete kaldı. Bu kadar kolay kurutulmazlar.