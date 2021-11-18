Kılıçdaroğlu'na helallik tepkisi! "Hakkımı helal etmiyorum hesabımız ahirete kaldı"

28 Şubat zihniyeti yüzünden bir dönem okula gidemeyen daha sonra saçlarını kazıtarak okula gitmek zorunda kalan 15 Temmuz gazisi Emine Aydınbelge:
İlahiyat mezunuyum aynı zamanda 15 temmuz gazisiyim. 28 Şubat döneminde yaşadığımız acılar çok ağırdı. Sokağa çıkmadığımız zamanlardı. 'Fadime Şahin' diye yaftalandığımız zamanlardı. Neyi anlatayım? Kazandığım okula gidemediğimi mi. Ben ve benim gibi çok arkadaşım aynı zulmü yaşadı. Birçoğu okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ben o dönem kayıt dahi yaptırmamıştım. 28 Şubat'tan sonraki zulüm dönemimde Başörtülü ya da peruklu girmemize izin vermedikleri için saçlarımı kazıtıp okula girmek zorunda kaldım...Kamusal alan dediler bizi belli bir alanın dışına doğru ittiler.
HESABIMIZ AHİRETE KALDI
Asla hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmem için o cenahın pişmanlığına ikna olmam lazım. Şu an zerre pişmanlık görmüyorum. Helallik talebini samimi bulmuyorum. Helalleşelim geçsin diyerek iki kişi arasındaki bir durummuş gibi söylenmesi doğru değil. Asılan âlimleri mi, ikna edilip aklını bozan insanları mı hangisini helal edeceğiz? Bu, bu kadar basit mi? Basitçe 'hakkınızı helal edin' denilerek helal edilecek bir durum değil. Bizden sonraki nesiller bizden hesap sormasın. İçten tövbe etsinler. Biz de bu samimiyete inanmadığımız sürece hakkımızı helal etmeyiz. Helallik talebini samimi bulmuyorum. Ekranlarda söyleyip grup toplamalarında çok alkış almakla samimiyet ölçülmez bu hesap ahrete kaldı. Bu kadar kolay kurutulmazlar.
ELLERİM TİTREDİ YÜREĞİM SIZLADI
Şehit polis memuru Köksal Kaşaltı'nın annesi Satı Kaşaltı:
Bizim hakkımız onlara haram olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Önce biz şehit analarından ve evlatlarımızdan helallik alsın sonda katillerden helallik alacaksa gene alsın. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını duyunca elim ayağım titredi yüreğim sızladı. FETÖ'ye verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.
HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN
Şehit PÖH Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit:
Kemal bey helallik isterken fidan gibi şehitlerimiz ve aileleri aklına gelmedi mi? Vatan için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımızın kemikleri sızladı. Vatan hainleriyle ne için helalleşeceklermiş acaba? Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Hakkım onlara zehir zıkkım olsun.
ACABA NASIL HELALLEŞECEKSİNİZ?
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un söylemiş olduklarını dinlerken şok olduk. Kemal Bey'e soyuyoruz: Sırtını terör örgütlerine dayayarak ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz dikmiş hainlerle kol kola yürürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile nasıl helalleşeceksiniz?
Kravatlı terörist Selahattin Demirtaş için güzelleme yaparken, şeref madalyası takmayı düşünürken Yasin Börü'nün annesiyle nasıl helalleşeceksiniz? 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' derken aziz şehitlerimizin yakınlarıyla, kahraman gazilerimizle nasıl helalleşeceksiniz?
Terörist cenazelerinde fink atarken,teröristleri hapishanelerde ziyaret ederken, PKK ya 'terör örgütü diyemezken 'şehit ailelerimiz ve gazilerimizle hangi yüzle helalleşeceksiniz? Kemal Bey, siz istediğinizle helalleşebilirsiniz, ancak bizler vatana ihanet eden hainlerle kol kola yürüyenlerle elbet bir gün hesaplaşacağız... Hesaplaşmadan helalleşme olmaz Kemal Bey!