Kılıçdaroğlu’nun ’Helalleşme’ çıkışına Soylu’dan yanıt: Amacı FETÖ ve PKK’yı kurtarmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çıkışı siyasetin tartışma konularından biri oldu. Özellikle CHP'ye yakınlığı ile bilinen kişiler Kılıçdaroğlu'nun sert ifadelerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu bu haftaki parti grubu toplantısında da 251 vatandaşı katleden FETÖ'cü askerleri ima ederek, "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"KILIÇDAROĞLU İÇİN HELEL-HARAM FARK ETMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları da tartışma konusu olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdraoğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarını değerlendiren Bakan Koca, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ortağının Şehit Ailesine küfrünü örtmek için 'helalleşme' gibi önemli bir kavramı ağzında çiğnemesinin bir sebebi daha var: Fırsat bulmuşken FETÖ ve PKK'yı helalleşme üzerinden kurtarmaya çalışmak. Kılıçdaroğlu için helal-haram, doğru-yalan hiç fark etmez." ifadelerini kullandı.