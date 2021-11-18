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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Muş’taki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

Muş’taki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı
MUŞ'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Eylem yapan aile sayısı 3 ailenin daha katılımıyla 20'e yükseldi. Eyleme katılan Hıyasettin Demir, oğlu İhsan'ın 2012'de dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlumu çok seviyorum, oğlum gelsin. Onu kandırmışlar, götürmüşler. 9 yıldır hiç görmedim, hiç haber yok. Oğlum gel, senin annen, kardeşin, bacıların hepsi ağlıyorlar" dedi. Evlat nöbetine yeni katılan Gülüstan ve Fesih Derici çifti de 2014'te evden silah zoruyla kaçırılan çocukları Ramazan için eyleme katıldı. Gülüstan Derici 3 teröristin oğlunu kaçırdığını ifade ederek, "Oğlum ve kızım ile birlikte oturuyorduk. İçeri girip, çocuğumu aldılar. Peşinden ağlayıp 'götürmeyin' dedim. Başıma silah dayadılar, 'götüreceğiz' dediler. Hiçbir şey yapamadık" dedi. Baba Derici ise, "Perişan haldeyiz oğlum ne olur geri dön" dedi. 1994'te dağa kaçırılan kardeşi Abbas için evlat nöbetine katılan Abdurrahman Taş ise kardeşinin çobanlık yaptığı sırada zorla kaçırıldığını belirterek, "Öldü mü sağ mı bilmiyoruz. Hiç haber alamadık" diye konuştu.

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Muş’taki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı
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