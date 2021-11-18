Muş’taki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı

MUŞ
'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP
il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Eylem yapan aile sayısı 3 ailenin daha katılımıyla 20'e yükseldi. Eyleme katılan Hıyasettin Demir, oğlu İhsan'ın 2012'de dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlumu çok seviyorum, oğlum gelsin. Onu kandırmışlar, götürmüşler. 9 yıldır hiç görmedim, hiç haber yok. Oğlum gel, senin annen, kardeşin, bacıların hepsi ağlıyorlar" dedi. Evlat nöbetine yeni katılan Gülüstan
ve Fesih Derici
çifti de 2014'te evden silah zoruyla kaçırılan çocukları Ramazan
için eyleme katıldı. Gülüstan Derici 3 teröristin oğlunu kaçırdığını ifade ederek, "Oğlum ve kızım ile birlikte oturuyorduk. İçeri girip, çocuğumu aldılar. Peşinden ağlayıp 'götürmeyin' dedim. Başıma silah dayadılar, 'götüreceğiz' dediler. Hiçbir şey yapamadık" dedi. Baba Derici ise, "Perişan haldeyiz oğlum ne olur geri dön" dedi. 1994'te dağa kaçırılan kardeşi Abbas
için evlat nöbetine katılan Abdurrahman Taş
ise kardeşinin çobanlık yaptığı sırada zorla kaçırıldığını belirterek, "Öldü mü sağ mı bilmiyoruz. Hiç haber alamadık" diye konuştu.