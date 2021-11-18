Nasa duyurdu!  Gökyüzünde son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

Ay tutulması, ABD doğu yakası saatiyle (EST) cuma gece yarısı 01.02'de başlayacak, sabaha karşı 04.02'de yüzde 99 tutulma oranıyla en yüksek seviyesine ulaşacak.
"NEREDEYSE TAM TUTULMA"
NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor. Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika'nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika'nın batı yarısında, Asya'nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya'nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek.
İZLEMEK İÇİN ÖZEL BİR GÖZLÜĞE GEREK YOK
Gökyüzü gözlemcileri, güneş tutulmasından farklı olarak Ay tutulmasını izlemek için özel bir gözlüğe gerek olmadığını belirtiyor.
"KANLI AY" OLARAK DA BİLİNİYOR
Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.
2021'İN SON AY TUTULMASI
Perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanacak Ay tutulmasının 2021'in son Ay tutulması olduğu kaydedildi. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022'de gerçekleşecek.