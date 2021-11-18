Nasa duyurdu!  Gökyüzünde son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

"NEREDEYSE TAM TUTULMA"

NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor. Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika'nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika'nın batı yarısında, Asya'nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya'nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek.