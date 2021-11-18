PKK’nın emriyle 5 kez yangın çıkarmıştı! İşte o terörist için istenilen ceza

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında 24 Eylül'de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim'de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle araştırma yaptı. Güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 350 saatlik görüntülerden motosikletli bir şüphelinin eşkalini belirledi.