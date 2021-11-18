Sınır dışı edilen DEAŞ’lı terörist sahte pasaportla İstanbul Havalimanı’nda tekrar yakalandı

İddiaya ve İstanbul Polisi'nin tespitlerine göre Rajep; 2019 yılında yakalanarak ülkemizden sınır dışı edildikten sonra Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kendisini finanse etmesi üzerine 30 bin dolara Hasheem Selman Rajaip Gbuoiri adına sahte kimlik ve sahte pasaport hazırlattı. O sahte pasaport ve sahte kimlikle terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunmak üzere tekrar ülkemize girmek isterken yakalanan Hashım Salman Rajep yeniden sınır dışı edildi.