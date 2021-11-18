Sınır dışı edilen DEAŞ’lı terörist sahte pasaportla İstanbul Havalimanı’nda tekrar yakalandı

Pasaport noktasındaki görevlinin, şüpheli hareketler üzerine parmak izi incelemesi yapmasıyla yakalanan Rajep'in üzerinden "Hasheem Selman Rajaip Gbuoiri" adına düzenlenmiş sahte pasaport çıktı. Terörist yeniden sınır dışı edildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından ülkemize giriş yaptığında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Hashım Salman Rajep ile ilgili detaylara SABAH ulaştı.
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Irak uyruklu Hashım Salman Rajep, 2018 yılında Hakkari İli üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Adana'ya yerleşti ve terör örgütü DEAŞ adına bazı örgütsel faaliyetlerde bulundu. Hashım Salman Rajep, 2019 yılında yakalanarak gözaltına alındı ve sınır dışı edilerek Irak'a gönderildi.
PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; 7 Kasım Pazar sabahı saat 08.00 sıralarında ülkemize gelen Hasheem Selman Rajaip Gbuoiri adlı Irak uyruklu bir kişiden pasaport kontrolleri esnasında şüphelendi.
Hasheem Selman Rajaip Gbuoiri parmak izi incelemesine sokuldu. Yapılan parmak izi incelemelerinde; şüphelinin gerçek kimliğinin 2019 yılında yakalanarak ülkemizden sınır dışı edilen Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi Hashım Salman Rajep olduğu tespit edildi. "Terör Örgütü DEAŞ'a Üye Olmak" suçundan dolayı aranan Hashım Salman Rajep'in sahte pasaport ve sahte kimlikle ülkemize girmeye çalıştığı saptandı.
İddiaya ve İstanbul Polisi'nin tespitlerine göre Rajep; 2019 yılında yakalanarak ülkemizden sınır dışı edildikten sonra Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kendisini finanse etmesi üzerine 30 bin dolara Hasheem Selman Rajaip Gbuoiri adına sahte kimlik ve sahte pasaport hazırlattı. O sahte pasaport ve sahte kimlikle terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunmak üzere tekrar ülkemize girmek isterken yakalanan Hashım Salman Rajep yeniden sınır dışı edildi.