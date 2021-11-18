Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren Kış-5 operasyonu başladı! 700 personel katılıyor
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:13 Son Güncelleme: 18.11.2021 09:26

Son dakika: Eren Kış-5 operasyonu başladı! 700 personel katılıyor

Son dakika: Eren Kış-5 operasyonu başladı! 700 personel katılıyor

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanlığı, Siirt'te "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" operasyonunun başladığını duyurdu.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (700) personel (53) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eren Kış-5 operasyonu başladı! 700 personel katılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA