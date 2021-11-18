Son dakika! AK Partili Ömer Çelik: Yunanistan zulmediyor dünya susuyor

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden bir dizi açıklamada bulundu.

Çelik şunları paylaştı: Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi. Ve defalarca Türkiye'ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.

SIĞINMACI BOTLARINI ŞİŞLEYEREK ÖLÜME SÜRÜKLÜYORLAR

Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zülme karşı çıkarak, Yunanistan'ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor.

HOLLANDALI GAZETECİ ÜLKEYİ TERKETMEK ZORUNDA KALDI

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terketmek zorunda kaldı.

TÜM BUNLAR AB ÜLKESİNDE OLDU

Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor.