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Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:43

Tarsus’ta PKK/YPG Operasyonu

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta PKK/YPG Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Tarsus ilçesinde silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlara da el konuldu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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Tarsus’ta PKK/YPG Operasyonu
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