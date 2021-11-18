Terör örgütü PKK’ya operasyon nedeniyle Bitlis’te 13 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla 18 Kasım Perşembe günü saat 17.00'de başlatılan sokağa çıkma yasağının 13 köy ve mezralarında uygulanacağı belirtildi.

"İKİNCİ BİR EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ"

Açıklamada, "Bitlis İli Merkez ve Mutki İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları,