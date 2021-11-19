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Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:36

18 yaşında öldürüldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
18 yaşında öldürüldü

İstanbul Sultangazi'de 18 yaşındaki genç sokak ortasında arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinden hızla hastaneye götürülmeye çalışılan Gürkan Altun hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı kaçan şüpheli aranıyor

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sultangazi Gazi mahallesi 1369 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine dönen 18 yaşındaki Gürkan Altun gelen telefon ile dışarı çıktığında sokak ortasında arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Altun can havliyle kaçmaya çalıştığı esnada yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışan genç yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırganın ise kaçarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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18 yaşında öldürüldü
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