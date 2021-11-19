18 yaşında öldürüldü

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Sultangazi Gazi mahallesi 1369 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evine dönen 18 yaşındaki Gürkan Altun gelen telefon ile dışarı çıktığında sokak ortasında arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Altun can havliyle kaçmaya çalıştığı esnada yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışan genç yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırganın ise kaçarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.