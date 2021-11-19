Altınla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakalandı...

İstanbul Polisi; Ümraniye'de uyuşturucu madde satışı yapan yabancı uyruklu A.B.'nin Esenkent Mahallesi'ndeki adresine baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda üç kilogram uyuşturucu madde, 522 uyuşturucu hap, iki hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen dört bin şeffaf poşet, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 765 lira nakit para, üç altın bilezik, iki altın yüzük, dört altın küpe ve zincire takılı bir altın kolye ele geçirildi. Altın ve ziynet eşyaları karşılığında uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli A.B. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.