Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Altınla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakalandı...
Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:55

Altınla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakalandı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Altınla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakalandı...

İstanbul’da altın ve ziynet eşyaları karşılığında uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi, üç kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği çok sayıda ziynet eşyasıyla yakalandı.

İstanbul Polisi; Ümraniye'de uyuşturucu madde satışı yapan yabancı uyruklu A.B.'nin Esenkent Mahallesi'ndeki adresine baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda üç kilogram uyuşturucu madde, 522 uyuşturucu hap, iki hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen dört bin şeffaf poşet, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 765 lira nakit para, üç altın bilezik, iki altın yüzük, dört altın küpe ve zincire takılı bir altın kolye ele geçirildi. Altın ve ziynet eşyaları karşılığında uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli A.B. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Altınla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakalandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA