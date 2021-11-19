Ankara’da dogalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var! Facianın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Keçiören'de meydana gelen patlamada, aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ankara’da bir apartmanda meydana gelen patlamada, 3’ü ağır 4 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti

Güvenlik şeridi çekilen olay yerinde polis detaylı inceleme yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarına ise sabah devam edilecek.

Hayatını kaybeden Muhammed Kahtan'ın Türkiye'ye 5 yıl önce geldiği ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir oto tamircisinde çalıştığı öğrenildi.