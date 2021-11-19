Ankara’da dogalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var! Facianın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
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OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İlk tespitlere göre gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleri ile göçükte arama-kurtarma çalışması yaptı.
Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Irak uyruklu Usame Kahtan (5), hamile Zine Abdülkerim Ahmed El Vahap (26), Muhammed Kahtan (35) ile Melek Kahtan (2) yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Keçiören'de meydana gelen patlamada, aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
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Güvenlik şeridi çekilen olay yerinde polis detaylı inceleme yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarına ise sabah devam edilecek.
Hayatını kaybeden Muhammed Kahtan'ın Türkiye'ye 5 yıl önce geldiği ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir oto tamircisinde çalıştığı öğrenildi.
ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada LPG gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama meydana geldi. 6 yaralımız var. Yaralılarımızın tamamı hastanede, ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Her ihtimale karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın market içerisinden kaynaklandığı iddiaları henüz net değil. Üst kattaki bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği yönünde bir iddia var. Detaylı çalışmalar sonucunda belli olacak. Yaralıların çoğunun durumu iyi, birinin durumu ağır.
Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama | Video
"EKİPLERİMİZLE TAKİPTEYİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır.
Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz." dedi.
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"DAİREDEN KAYNAKLI BİR PATLAMA"
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok korkutan patlamayla ilgili A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "İtfaiye arama-kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Binada 9 daire var 4'ü dolu 5'i boş. Çöken 3 daire var. Yaralılar hızlı bir şekilde göçükten çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
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Binanın altında iş yeri var. Daireden kaynaklı bir patlama. 2'si çocuk 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Çevredeki 2 binada hasar görünmüyor." ifadelerini kullandı.
"DEPREM GİBİ BİNA SALLANDI"
Patlama esnasında evin içinde olduklarını ifade eden Yasin Murat, "Evin içindeydim. Biran deprem oluyor zannettik. 5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk.
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Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum ne oldu diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize binayı boşlatın dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum. Ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili olarak başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi