Ankara’nın teleferik çilesi bitmiyor

Yapımına 14 Mayıs 2013'te başlanan ve 17 Haziran 2014'te hizmete açılan teleferikin hizmete açılma işi yılan hikayesine döndü. Yapımı istasyonları ile beraber yaklaşık 1 yıl süren teleferiğin, yeni dönemde 2 yıldır bakımı yapılıp açılamıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iki yıldır seferlerini durdurduğu Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı'nı aktif hale getirmek için bu kez de kabinlerin beklendiğini açıkladı.

Pandemi gerekçesiyle kapatılan, ardından da gerekli bakımları yapılmayan teleferik, geçen yıl 21 Mart'tan beri devre dışı kaldı. Toplu taşıma araçları hizmete alınmasına rağmen teleferik hattı yaklaşık iki yıldır bir türlü hizmete sokulamıyor. EGO Genel Müdürlüğü, yaptığı her açıklamada açılma zamanlarını ileri bir tarih olarak belirtiyor. Yaptığı açıklamalarda önceden de büyük bakımların yapıldığını, bunların da yaklaşık bir ay sürdüğünü belirten EGO yetkileri, şu an yapılan işlerin teleferik pandemi zamanı kapalıyken neden yapılmadığını açıklayamıyor. Hatta her açıklamada, bakımla ilgili yeni yerler söyleyip, adete 2 yıldır bırakın teleferiğe bakım yapmayı, gözle bile muayenesini yapmadıklarının adeta itiraf ediyorlar.

VİZYONSUZ OLDUKLARI KADAR LİYAKATSİZLERDE...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal da vatandaşa yaşatılan mağduriyete tepki gösterdi. SABAH'a konuşan fatih Ünal şunları kaydetti: "Mansur Yavaş ve ekibi vizyonsuz olduğu kadar liyakatsiz de. Defalarca uyardık. Çalıştırılmayan, kullanılmayan, düzenli bakımı yapılmayan yolların, parkların, tesislerin,teleferiğin maliyeti yenisinden daha pahalıya gelir dedik. Meclis kürsüsünden de defaatle söyledik. Ankara'ya yazık ediyorsunuz diye. Ancak dinlemediler. Hep mazerete sığındılar, çalıştırmayı beceremedikçe suçu AK Parti dönemine attılar. Ama gelinen noktada haklı olduğumuz ortaya çıktı. Keşke haklı çıkmasaydık da Ankara ve Ankaralı kazansaydı. Ama vizyonsuz, ufuksuz ve liyakatsiz CHP kadroları ile Mansur Yavaş ile Ankara, belediyecilikte talihsiz bir dönemi yaşıyor."

MAZERETLERİ DÜN HALATTI, BUGÜN KABİN, YARIN AK PARTİ OLUR

Fatih Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: "3 yıldır Mansur Yavaş'tan Ankara'ya hizmetten ziyade hep mazeret, hep bahane, hep suçlayıcı açıklamalar gördük. Her yapamadığı çalışmanın, her çalıştıramadığı tesisin bahanesi olarak gördüğü AK Partiye çamur atmaktan çekinmeyen Yavaş, halat, kabin derken 600 gündür çalıştıramadığı teleferiğin suçunu da geçen döneme mal etmeye yeltenecektir. CHP'li Mansur Yavaş'ı çok geç olmadan Ankara'nın gerçekleri ile yüzleşmeye davet ediyorum. Çünkü Algı ile, Laf ile Peynir Gemisi Yürümüyor...



AÇILIŞ ŞUBAT-MART AYLARINI BULUR



Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; firma, 105 set kabin klemi sipariş verdi. Ana malzemelerin ilk partisinin (30 takım) kasım ayının son haftası, ikinci partisinin (75 takım) ise Ocak 2022'nin son haftası teslim edileceği EGO'ya bildirildi. Eğer teslimat belirtilen şekilde yapılırsa yeni halatın montajı tamamlansa bile kabin klem parçalarının değiştirme işleminin yapılması için bir süreye ihtiyaç duyulacak. Yapılacak teslimat sayılarına göre açılışın şubat-mart aylarını bulması muhtemel.





Ankara'daki teleferik 500 gündür kapalı! Vatandaşlar tepkili