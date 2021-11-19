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Giriş Tarihi: 19.11.2021 12:49

Artan tren seferleri ile Ankara Tren Garı hareketleniyor

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Artan tren seferleri ile Ankara Tren Garı hareketleniyor

Yüksek Hızlı Trenlerin yuvası olan Ankara Tren Garı (ATG) eski hareketliliğine kavuşurken, garda yolcuların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. “Hayatın İçinden” fotoğraf sergisi de bunlardan bir tanesi, Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu tarafından çekilen fotoğraf bugün yolcuların ilgisine sunuldu. Sergi, 25 Kasım’a kadar ATG’de gösterime devam edecek.

Yüksek Hızlı Trenlerin 2016'dan beri Ankara'daki durağı olan Ankara Tren Garı (ATG) koronavirüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla kaybettiği canlılığını yeniden kazandı. Tren seferlerinin çoğalması ve artan yolcu sayısıyla günde yüzlerce yüksek hızlı tren kullanıcısının yolu yeniden ATG'den geçmeye başladı. Ankara Tren Garı, yüksek hızlı tren istasyonu olmasının yanı sıra sunduğu imkanlarla yolcularının kalkış öncesi ve iniş sonrası keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. Yeme-içme ve giyim sektörü markalarının bulunduğu ATG'de açılan çeşitli sergiler yolcular tarafından ilgiyle karşılanıyor.



FOTOĞRAF SERGİSİ YOLCULARIN İLGİSİNE SUNULDU

Yapılan sergilere bir yenisinin daha ekleneceği ATG'de Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu üyelerinin çektikleri fotoğraflar, yolcuların ilgilisine sunuluyor. 18-25 Kasım 2021 tarihleri arasında sunulacak "Hayatın İçinden" adlı fotoğraf sergisinin açılışı 19 Kasım'da yapıldı.



"HAYATIN İÇİNDEN" FARKLI YAŞ VE MESLEK GRUPLARININ ÜRÜNÜ

Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu Başkanı Murat Berkyürek, sergiye dair yaptığı konuşmada, insanların olaylar karşısında kendine özgü bakış açısı olduğu gibi her fotoğrafçının da kendi bakış açısının kadrajı olduğuna dikkat çekerek, "4 yıldır koordinasyon ve eğitmenliğini yürüttüğüm 'Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu' farklı meslek grupları ve farklı yaşlardan fotoğraf severleri bir araya getiriyor. 'Hayatın İçinden' sergimizde yer alan 50 fotoğraf da, 23 ayrı fotoğrafçımızın kadrajından çıkarak bizlerle buluştu" ifadelerini kullandı.



Birbirinden farklı insanların tek bir çatı altında toplanıp "an'ı yakalamak için beraber olmasının heyecan verici olduğunu anlatan Berkyürek, şunları kaydetti:

"Hayatın İçinden sergisiyle ortaya koyduğumuz şey farklılıkların beraberliği ve bu beraberliğin yarattığı güzelliktir. Geri dönüşü olmayan 'an'ların en güzel hatırası olan fotoğraf, sanatla birleştiğinde kattığı duygularla insanı içine çekip alıyor. Topluluğumuza katılan yeni fotoğraf meraklılarıyla büyüyen topluluğumuza Ankara'daki tüm fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz."

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Artan tren seferleri ile Ankara Tren Garı hareketleniyor
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