Artan tren seferleri ile Ankara Tren Garı hareketleniyor

Yüksek Hızlı Trenlerin 2016'dan beri Ankara'daki durağı olan Ankara Tren Garı (ATG) koronavirüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla kaybettiği canlılığını yeniden kazandı. Tren seferlerinin çoğalması ve artan yolcu sayısıyla günde yüzlerce yüksek hızlı tren kullanıcısının yolu yeniden ATG'den geçmeye başladı. Ankara Tren Garı, yüksek hızlı tren istasyonu olmasının yanı sıra sunduğu imkanlarla yolcularının kalkış öncesi ve iniş sonrası keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. Yeme-içme ve giyim sektörü markalarının bulunduğu ATG'de açılan çeşitli sergiler yolcular tarafından ilgiyle karşılanıyor.





FOTOĞRAF SERGİSİ YOLCULARIN İLGİSİNE SUNULDU



Yapılan sergilere bir yenisinin daha ekleneceği ATG'de Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu üyelerinin çektikleri fotoğraflar, yolcuların ilgilisine sunuluyor. 18-25 Kasım 2021 tarihleri arasında sunulacak "Hayatın İçinden" adlı fotoğraf sergisinin açılışı 19 Kasım'da yapıldı.





"HAYATIN İÇİNDEN" FARKLI YAŞ VE MESLEK GRUPLARININ ÜRÜNÜ



Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu Başkanı Murat Berkyürek, sergiye dair yaptığı konuşmada, insanların olaylar karşısında kendine özgü bakış açısı olduğu gibi her fotoğrafçının da kendi bakış açısının kadrajı olduğuna dikkat çekerek, "4 yıldır koordinasyon ve eğitmenliğini yürüttüğüm 'Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu' farklı meslek grupları ve farklı yaşlardan fotoğraf severleri bir araya getiriyor. 'Hayatın İçinden' sergimizde yer alan 50 fotoğraf da, 23 ayrı fotoğrafçımızın kadrajından çıkarak bizlerle buluştu" ifadelerini kullandı.





Birbirinden farklı insanların tek bir çatı altında toplanıp "an'ı yakalamak için beraber olmasının heyecan verici olduğunu anlatan Berkyürek, şunları kaydetti:



"Hayatın İçinden sergisiyle ortaya koyduğumuz şey farklılıkların beraberliği ve bu beraberliğin yarattığı güzelliktir. Geri dönüşü olmayan 'an'ların en güzel hatırası olan fotoğraf, sanatla birleştiğinde kattığı duygularla insanı içine çekip alıyor. Topluluğumuza katılan yeni fotoğraf meraklılarıyla büyüyen topluluğumuza Ankara'daki tüm fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz."