Çelik: AB, Yunan zulmüne sessiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, AB kurumlarının, Yunanistan
'ın sığınmacılara dönük zulmüne ve gazetecileri tehdit etmesine sessiz kaldığını söyledi. Çelik, "Yunanistan, sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel
, Miçotakis'e 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı" dedi. Yunanistan'ın sadece 2020'de 17 bin 245, bu yıl ise bugüne kadar 13 bin 261 sığınmacıyı geri ittiğine işaret eden Çelik, "Bunlar sadece rakam değil. Ölüme doğru itilen birer can hepsi" ifadesini kullandı.