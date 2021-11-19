Ceza hukuku değişimlere cevap verebilmeli

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vergi, Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik Suçları" konulu iki gün sürecek İzmir Bölgesel İçtihat Forumu Kaya Termal Otel'de başladı. Forumun açılışına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyup Yeşil, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin, Yargıtay üyeleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, cumhuriyet savcıları, tetkik hakimleri ve akademisyenler katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın hukuki denetim yapmak ve hukukun tüm ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlamak üzere iki temel işlevinin olduğunu belirtti. Akarca, "Bölgesel içtihat forumunun en önemli amacı, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları ile uyumlaştırılmasıdır. Bu nedenle düzenlediğimiz bölgesel içtihat forumu, yüksek mahkemelerin eğitici rolü ve adalet politikalarına katkı sağlama görevi ile tam bir tutarlılık içerisindedir" dedi. Vergi suçlarına ilişkin kararların temyiz incelemesi sonucunda 2017'de yüzde 70, 2018'de yüzde 77, 2019'da yüzde 62, 2020'de yüzde 70 oranında bozma kararı verildiğini vurgulayan Akarca, "Yargıtay ceza dairelerinin 2020 yılında verdikleri bozma kararı oranının yüzde 30 olduğu dikkate alındığında, vergi suçlarında bozulan dosyaların oranının diğer suçlara göre iki kattan daha fazla olduğu söylenebilir. Bu durum da adli kalite bakımından konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.





İÇTİHAT FORUMLARINA DEVAM EDECEĞİZ



Gelişen teknoloji ile klasik anlamdaki belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına yeni bir boyut eklendiğinin altını çizen Akarca, "Sosyal yaşamdaki değişimin hızı, teknolojik gelişmeler nedeniyle gün geçtikçe artmaktadır. Ceza hukuku bu değişimlere cevap verebilecek şekilde yeni suç tanımlarını yapmalı, toplumu suça karşı koruyabilmeli ve değişimleri zamanında algılayabilecek hassas mekanizmalar oluşturmalıdır" dedi. İçtihat forumlarına devam edeceklerini kaydeden Akarca, "Dolandırıcılık ve belgedeki sahtecilik suçları uygulamada en sık karşılaşılan suçlar arasında yer almaktadır. Bu suçlara ilişkin içtihatların doğru bir şekilde bilinmesi ve takip edilmesi, büyük sayılara ulaşan davaların da doğru bir şekilde sonuçlandırılması anlamına gelir." dedi. Akarca, "5 milyondan fazla Yargıtay kararı erişime açıldı. Bu konuda kişisel verilerden arındırılmak suretiyle büyük bir çaba içindeyiz. Ancak bunu yeterli görmüyoruz o içtihatların da gerçekten en önemlilerinin ön plana çıkarılarak uygulamacılara ışık tutması açısından da yedekli veri tabanı ve altyapı çalışmalarımız teknik düzeyde sürmektedir" diye konuştu.