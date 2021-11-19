Diyanet’e çirkin algı operasyonu: Misafirhaneyi beş yıldızlı otel diye sundular

Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya'da 2-7 Kasım'daki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Seminer Toplantısı ile 14-16 Kasım'daki Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nı Adalet Bakanlığı'nın misafirhanesinde gerçekleştirdi.



Birgün gazetesi ise "Diyanet'in toplantıları çok yıldızlı" başlıklı bir algı haberine imza atarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lüks düşkünlüğü olduğunu iddia ederek, "Toplantılar için beş yıldızlı otelleri tercih eden Diyanet, kentte âdeta kamp kurdu. Başkanlık, Antalya'daki lüks tesiste art arda toplantılar düzenledi" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi de aynı şekilde bugünkü yayımında "Diyanet yine lüks otelde" başlığını attı. Cumhuriyet'in ve Birgün'ün algı operasyonlarına tepki ise gecikmedi.



ORHAN: "İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ALGI YAPMAYA ÇALIŞMAK"



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Birgün gazetesinin algı operasyonu içeren haberini alıntılayarak tepki gösterdi. Orhan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lüks tesis denilen yerin aslında kamuya ait bir misafirhane olduğu gizlenir. Adalet Bakanlığı'nın tesislerinde yapıldığı haberde görünmeyecek yere satır arasına konulur. İşiniz gücünüz Diyanet üzerinden algı yapmaya çalışmak" dedi.

ARAPKİRLİ'YE CEVAP: "MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYOR. YALANCISINIZ"

Gazeteci Zafer Arapkirli ise Cumhuriyet Gazetesi'nin "Diyanet yine lüks otelde" haberini KRT TV ekranlarında okudu. Arapkirli, haberi okuduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na sözlü saldırı yaparak algı operasyonuna girişti. Arapkirli ekranlardan Diyanet için ağza alınmayacak sözler söyleyerek, "Ondan sonra bu muhteremler cemaatin önüne çıktıktan sonra 'bir lokma bir hırka, tevazu, Cenab-ı Allah derki, Hz Peygamber şunu emreder' diye tevazu gösterileri yaparlar. Aileyi taalukatını toplayıp beş yıldızlı otellerde bizim paralarımızla her yıl artan Diyanet ödeneğini hapur küpür götürerek sefa süren adamlardan söz ediyoruz. Cenabı Allah'ın öğretisi, Hz. Peygamberin öğretisi filan diye kitleleri uyuşturmaya çalışırken o deve havutlarını nasıl götürdüğünüzü anlatıyor musunuz insanlara? O beş yıldızlı otel haberlerini okuyanlara haklarını size haram etsinler. Bende buradan onlar adına ediyorum haram zehir zıkkım olsun. Ailelerini de götürüp orada ağırlayanlar. Kimin parasıyla ediyorsunuz, kursağınız da kalsın! Yemek nasip olmasın o ödenekleri" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Arapkirli'nin bu sözlerini sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi ve şunları söyledi: "İşte bir de Zafer Arapkirli. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Adalet Bakanlığı tesislerindeki toplantının 5 yıldızlı otelde yapıldığını söylüyor. Yalancısınız."