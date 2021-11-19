FETÖ şüphelisi vali yardımcısından pişkin savunma! "Soruları çalmış olsam eşime de verirdim"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda eski mülki idare amiri olan 27 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Bingöl Vali Yardımcısı Yusuf Gemici hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 5 yıla kadar, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.





'SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'



Oeprasyonel hatlardan mahrem imamlarla irtibat kurduğu ve ankesörlü hatlardan arandığı belirlenen eski vali yardımcısı Yusuf Gemici hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2010 KPSS sınavındaki genel kültür testindeki 9. soru olan ve ÖSYM'nin doğru şıkkı 'E' olarak belirttiği ancak kitapçıkta 'C' şıkkının koyu renkte gösterildiği 'Aşağıdakilerden hangisi Birinci Meşrutiyet döneminin özelliklerinden değildir' sorusunda yanlış cevabı işaretlemesi sonucu soruları önceden aldığı tespit edildi. Mustafa G. ifadesinde, "Kaymakamlardan sorumlu olduğum dönemde Yusuf Gemici 99. dönem kaymakam adayları arasındaydı. Yusuf dil eğitimi için İspanya'ya giden ekibin içindeydi. Madrid'de Yusuf'un kaldığı eve gitmiştik" dedi. Gemici'nin sorumlu olduğunu öne süren Soner G., ise, "2010'da çalışma evinde kaldığım dönemde Yusuf Gemici beni arayarak 'evde misin' diye sordu. AVM'de olduğumu söyleyince 'niye evde değilsin nenden çıktın' dedi. Beni arayıp çalışma evinde kaldığımı bildiği için Yusuf Gemici'nin de örgütte sorumlu konumunda olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



'SORULARI ALSAYDIM EŞİME VERİRDİM'



FETÖ'den işlem yapılmış şahıslarla arasında para transferi bulunan Yusuf Gemici hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Gemici iddianamede yer alan ifadesinde, "Mahrem sorumluları tanımıyorum. Kimse ile örgütsel amaçlı herhangi bir görüşme yapmadım. Söz konusu para transferi borç, alacak ve kira bedellerinin ödenmesidir. 2010 KPSS sorularını önceden almadım. Eşim 2010'da çok düşük bir puan aldı. Soruları daha önceden almış olsaydım başta eşime verirdim. Eşim yüksek puan alıp atanırdı" şeklinde konuştu.