FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı! Evde yakalanan FETÖ’cüler ‘hacamat’ yapıyoruz dediler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun Jandarma Genel Komutanlığı soruşturması kapsamında firari mahrem imam olan hakkında yakalama kararı olan eski pilot Binbaşı Mehmet Sağlam'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapıldı.

'HACAMAT YAPTIRMAYA GELDİK'



Sağlam'ın 3 Kasım'da Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki evinde polis ekipleri tarafından yapılan arama sırasında ihraç eski binbaşılar Sencer Genç ve Ali Altunkara zile bastı.

FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı | Video

Mehmet Sağlam evde bulunamazken Genç ve Altunkara'nın üzerinden sahte kimlik çıktı. Polis ekiplerini karşılarında gören şüpheliler eve hacamat yaptırmaya geldiklerini sağlık sorunu yaşadıklarını söyledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Sencer Genç ve Ali Altunkara'nın mahrem imam Mehmet Sağlam'ın evine girişi binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki şüphelinin apartman ziline bastıkları kapının açılmasının ardından asansörle Sağlam'ın olduğu kata çıktıkları görüldü.