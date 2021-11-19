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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Firari emniyet müdürü gaybubet evinden çıktı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Firari emniyet müdürü gaybubet evinden çıktı
ANKARA Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerini yakalamaya yönelik kurmuş olduğu özel ekip başarılı bir operasyona daha imza attı. Aranma kararı bulunan firari 1. sınıf Emniyet Müdürü Osman Kaplan, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde saklandığı gaybubet evinde gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün örgüt içerisinde bağlılığının üst seviyede olduğu, örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle birçok görüşme kaydının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği belirtildi.
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Firari emniyet müdürü gaybubet evinden çıktı
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