HDP’li eski başkan yurt dışına kaçarken yakalandı

ADIYAMAN'IN Kömür
ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Y. ile daha önce teröre destek vermek suçundan tutuklanan ancak tanığın mahkemede ifadesini değiştirmesi ile beraat kararı verilen işadamı Abuzer A., Edirne
'nin İpsala
ilçesinden Yunanistan
'a kaçmak isterken yakalandı. İkilinin sınırı geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıkları ve üzerleri soyulduktan sonra Türkiye sınırına gönderildikleri öğrenildi. Türk sınır birliklerince yakalanan 2a şüpheli Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.