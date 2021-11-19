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Giriş Tarihi: 19.11.2021

HDP’li eski başkan yurt dışına kaçarken yakalandı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
HDP’li eski başkan yurt dışına kaçarken yakalandı
ADIYAMAN'IN Kömür ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Y. ile daha önce teröre destek vermek suçundan tutuklanan ancak tanığın mahkemede ifadesini değiştirmesi ile beraat kararı verilen işadamı Abuzer A., Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. İkilinin sınırı geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıkları ve üzerleri soyulduktan sonra Türkiye sınırına gönderildikleri öğrenildi. Türk sınır birliklerince yakalanan 2a şüpheli Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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HDP’li eski başkan yurt dışına kaçarken yakalandı
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