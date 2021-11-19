Rant için silahlı çatışmalara giriyorlardı... Organize Polisleri çifte operasyonla noktayı koydu

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi; İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu pazarını ele geçirmek için hakimiyet kavgası veren "Çingene Ümit" ve "Max" kod adlı örgüt liderlerinin yönettiği iki farklı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yedi çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Çifte operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul Organize Polisleri; "Çingene Ümit" kod adlı Ümit Y. ve "Max" lakaplı Mehmet Ş. liderliğindeki iki silahlı organize suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören İlçeleri'nde hakimiyet kavgası verdiklerini tespit etti. İddialara göre ve İstanbul Organize Polisleri'nin tespitlerine göre; iki silahlı organize çetenin üyeleri özellikle söz konusu ilçelerdeki uyuşturucu pazarını ele geçirmek için aralarında silahlı çatışmalara girdi.



"CEZAEVİNDEN YÖNETİYOR" İDDİASI...



İddiaya göre iki çetenin üyeleri de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti, Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme ve Tehdit" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştı. Liderliğini yaptığı çetenin yedi üyesiyle birlikte tutuklu olan "Çingene Ümit" kod adlı örgüt lideri Ümit Y.'nin diğer çete üyelerini cezaevinden yönettiği iddia edildi. İstanbul ve Tekirdağ İlleri'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer organize çetenin lideri "Max" kod isimli Mehmet Ş.'nin ise yurt dışında olduğu ve dosya kapsamında firari olarak arandığı belirtildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda beş ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.