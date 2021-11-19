İngilizler’den anlamlı bağış

Tatil cenneti Fethiye'de yaşayan Birleşik Krallık vatandaşları örnek bir dayanışmaya imza attı. Fethiye'de yerleşik yaşayan, aralarında değişik milletlerden kişilerin de bulunduğu bir grup yabancı, kendi aralarında topladıkları 27 bin 520 TL'yi yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere, Fethiye Belediyesi'nde düzenlenen bir törenle AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği) Fethiye temsilcilerine teslim etti.

Birleşik Krallık Fethiye Fahri Konsolosu Mustafa Şıkman, "Çalış Beach Life grubuna katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yaptığınız iyilikler güzel yerlerde kullanılacak. Fethiye halkı adına sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAYACA DEVAM EDECEĞİZ

Hediye çekinin teslimi esnasında, sosyal medyada "Çalış Beach Life" adı altında organize olan grubu temsilen bir konuşma yapan Glenn Meyes, "Türkiye'de bu yaz meydana gelen mega yangınlardan dolayı çok üzgünüz. O dönemde Türkiye'de yaşayan pek çok İngiliz olarak yangın söndürme çalışmalarına bizzat katıldık. Fethiye'de yaşayan İngilizler olarak topladığımız yardımın doğru adrese teslim etmekten çok memnunuz. Bundan sonra da benzeri kampanyalarla Türk toplumuyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.