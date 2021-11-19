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Giriş Tarihi: 19.11.2021

İstanbul Sözleşmesi’ne son nokta

İLKER TURAK İLKER TURAK
İstanbul Sözleşmesi’ne son nokta

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini reddetti

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini reddetti. Türkiye, 20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı sonrası 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkmıştı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Danıştay 10. Dairesi'ne çok sayıda dava açılmıştı. Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetmiş ve bu karar sonrası davacılar konuyu İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşımıştı. Kurul, yapılan tüm itirazları reddetti ve böylece Danıştay 10. Dairesi'nin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararı kesinleşmiş oldu. Danıştay'ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulanırken, Anayasa'nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi. "Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir" denildi.
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İstanbul Sözleşmesi’ne son nokta
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