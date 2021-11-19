İstanbul’da kan donduran olay! Sokak ortasında dehşet

İstanbul'da 37 yaşındaki Selim Doğan, tartıştığı 23 yaşındaki Yusuf Çiçek'i silahla vurarak öldürdü. Doğan, bekçilerin kendisini yakalayacağını anlayınca aynı silahla intihar etti. Geçen çarşamba gecesi Kağıthane Çağlayan'da yaşanan olayda, sokakta karşılaşan Yusuf Çiçek ve Selim Doğan, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan, silahını çekerek Çiçek'i karnından vurdu. Ağır yaralı haldeki Yusuf Çiçek hastanede öldü. Saldırgan ise kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, sokak çalışması sırasında şüpheli Selim Doğan'ın izine ulaştı.
BİR BEKÇİ ELİNDEN YARALANDI
Kendisini yakalamak üzere yanına yaklaşan bekçileri gören Selim Doğan, paniğe kapılarak silahını başına dayadı ve bir anda ateşledi. Selim Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir bekçi ise elinden hafif şekilde yaralandı. İki kişinin öldüğü olaylar zincirinin ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.