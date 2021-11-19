İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşeceğiz" çağrısı sonrasında grup toplantısında "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz" ifadelerini de kullandı. Bu ifadeleri sonrasında sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun farklı zaman dilimlerinde başörtüsü yasakçısı bir zihniyete sahip olduğunu gösteren ifadeleri paylaşılmaya başlandı. AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da bu videoyu paylaşanlardan oldu.

"CHP ZİHNİYETİ İÇİN BİR BAŞÖRTÜSÜ "ÇUL" VE "BEZ PARÇASIDIR."

Kaya, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasakçısı olduğunu gösteren ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Başörtüsü, CHP zihniyeti için bir "çul" ve "bez parçasıdır." Bir de iki yüzlü siyasetlerine âlet ettikleri oy devşirme "aracıdır" ifadelerini kullandı.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda yıllar önce başörtüsü düşmanlığı yapmamış gibi bazı açıklamalarda bulunarak "İlk başörtüsü yasağının doğru olmadığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken söylemiştim. Okmeydanı Mitingi'nde söylemiştim. Bunu hayatımın değişik yerlerinde de dillendirdim. Yaptığım toplantılarda da dillendirdim" dedi. Ancak farklı tarihlerde Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasakçısı olduğunu gösteren ifadeleri olduğu biliniyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun farklı tarihlerdeki konuşmalarda başörtüsü düşmanlığı yaptığının arşivlik kanıtı...

Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle:

"BU İŞİN SINIRI DA YOK"

*"Bu işin sınırı da yok. Bugün bir türbanla, yarın diyecek ki peçeyle gelmek istiyorum, bir başkası diyecek ki ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum."

"DEVLETİN KURALLARI VAR"

*"İlla ömür boyu takacak diye bir kural mı var? Niye türban takıyorsun diye bir şikâyet oldu mu? Şimdi bakın devletin kuralları var. (…) İlkokulu giderken nasıl gidiyoruz, ortaokula giderken nasıl gidiyoruz, meclise giderken nasıl gidiyoruz, subaylar nasıl giyiniyor? Hakim cübbeyi takıyor, avukat cübbeyi takıyor, cübbesiz duruşmaya girmiyor. Kuralları var. (…) Efendim ben gelince üniversitelerde şunu yapacağım" diyor. Peki ben o zaman Anayasa'ya aykırı bir uygulama yapmamış mı olacağım. (…) Peki Anayasa Mahkemesi hangi gerekçeyle iptal etti biliyor musunuz? Hangi gerekçeyle? İkinci maddeye aykırı. Allah aşkına söyler misiniz, siz bize zorla hukuksuz bir tavır içerisine girin diyorsunuz."

"BİR METRELİK BEZ PARÇASI"

* "Program sunucu: "Aslında ben türban kelimesini kullanmayı kendime yediremiyorum. Yıllardır çul derim. Benim için çuldur o." Kılıçdaroğlu: "Bir metrelik bez parçası"

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI 13 YIL ÖNCE DE VARDI



* 27 Şubat 2008 yılında ise başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi'ne götürenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.