İşte küfürbaz Lütfü Türkkan’ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH’a konuştu

İşadamı Yiğit, Lütfü Türkkan'la ilk olarak 1985'te tanıştığını anlattı. Eski eşi Azbiye Yiğit'in arkadaşı olan Türkkan'ı 'Camcı Lütfü' olarak tanıdığını ve eşinin ricası üzerine inşaatlarında cam işlerini verdiğini söyleyen Yiğit, "Bir gün benim Ulus'taki şantiye ofisime gelip bu bölgede arazisinin olduğunu ve bunu satmak istediğini ve benim ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu. İlgilenebileceğimi söyledim. Sonuçta 4 milyon 500 bin dolara satın alma konusunda anlaştık. Ancak o gün arazinin kendi üzerine olan yüzde 11'inin tapusunu verebileceğini, kalan yüzde 89'un mülkiyetinin ise o an için İBB'de olduğunu fakat satın alıp devretme konusunda her şeyi organize ettiğini ve işlemleri bitince onun da tapusunu devredeceğini söyledi ve ben de bu durumu kabul ettim" dedi.