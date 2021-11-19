İşte küfürbaz Lütfü Türkkan’ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH’a konuştu

TELEFONUNU ENGELLEMİŞ

İşadamı Yiğit'in Türkkan'a 21 Aralık 2020'de attığı mailde ise şu ifadeler yer alıyor: "Ben bu durumlarla ilgili olarak önce seni aradım, sonra yazdım ve olumlu veya olumsuz cevap vermeni bekledim. Ancak sen benim aramama ve yazdığım mesaja karşılık vermek yerine telefonumu engelledin. İşte bu olmadı. Ben bir vatandaş olarak sen de bir milletvekili olarak da senden böyle bir şey isteyebilirim. Sen de bu konuda mutlaka iyi veya kötü bir cevap verebilirdin. Cevabın telefonumu engellemek olmamalıydı. Bu durumda Lütfü Türkkan kardeşim sen de Harun Tavşancıl kadar bana karşı sorumlusun. Bunu sen mi ödersin, Harun Tavşancıl mı öder bilmem."

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