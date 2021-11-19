Karısına öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muğla Fethiye'de, 2 çocuk annesi eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31) hakim karşısına çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, babası İsmail Yakabağı ile tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanık Tanju Acar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Tanju Acar hakkında herhangi bir indirime gitmeyerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU

Olay, 6 Aralık 2020'de Fethiye'ye bağlı Pazaryeri Mahallesi 446 Sokak'ta meydana geldi. Ev kadını Selvan Acar'dan haber alamayan yakınları, ertesi gün evine gitti. Zile basan yakınları kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından eve girdi. Selvan Acar'ı kanlar içinde koltukta hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk annesi Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polisin olay yeri incelemesinde Acar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Selvan Acar'ın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, cinayet şüphelisi olarak Acar'ın boşanma aşamasında olduğu 9 yıllık eşi Tanju Acar'ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Acar'ı, cinayetten 1 gün sonra ilçedeki ormanlık alanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Tanju Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.