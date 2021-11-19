Kılıçdaroğlu, ’Helalleşeceğiz’ diyerek darbeci askerlere mesaj verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz" şeklindeki açıklaması, 15 Temmuz darbe girişimine katılan erbaş, er ve askeri öğrencilerin sayısını gündeme getirdi.
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KATILAN ASKERLERİN ÜÇTE BİRİ ERBAŞ, ER VE ASKERİ ÖĞRENCİLER
Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminden 12 gün sonra yaptığı açıklama yaptığı, darbe girişimine katılan askerlerin üçte birinin erbaş, er ve askeri öğrenciler olduğu öğrenildi.
Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı; 15 Temmuz'daki darbe girişimine 8 bin 651 askeri personelin katıldığını, bunların bin 676'sını erbaş ve erler, bin 214'ünü askeri öğrenciler oluşturduğu açıkladı. 8 bin 651 askeri personelin 2 bin 890'i erbaş, er ve askeri öğrencilerden oluşuyor.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yaptığı açıklamalar ve FETÖ'den yargılanan sanıkların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz" ifadelerine yönelik değerlendirmeleri şöyle:
15 Temmuz 2016: Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehid, 2 bin 734 gazi oldu.
16 Temmuz 2016: Kemal Kılıçdaroğlu: "Açıkça söyleyelim, dün yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir"
27 Temmuz 2016: Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine 8 bin 651 askeri personelin katıldığı, bu sayının TSK'nın personel mevcudunun yüzde 1,5'ine tekabül ettiği bildirildi. Açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimine 8 bin 651 personel katıldı. Bunların bin 676'sını erbaş ve erler, bin 214'ünü askeri öğrenciler oluşturdu. Açıklamada darbe girişiminde 24'ü muharip olmak üzere, 35 uçak, 8'i taaruz olmak üzere, 37 helikopter, 74'ü tank olmak üzere, 246 zırhlı araç ve 3 gemi kullanıldığı kaydedildi.
7 Ağustos 2016- Kemal Kılıçdaroğlu: "FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. 15 Temmuz akşamı TSK içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi" (Yenikapı-Demokrasi ve Şehitler Mitingi)
3 Nisan 2017- Kemal Kılıçdaroğlu: "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir"
16 Kasım 2021: Kemal Kılıçdaroğlu: "Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle (…) helalleşeceğiz"
16 Kasım 2021- CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın; 15 Temmuz darbe girişiminde tutuklanan askerlerin yakınlarıyla CHP Genel Merkezi'nde görüştü.
Gülizar Biçer Karaca; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Genel Başkan Yardımcımız Yüksel Taşkın'la birlikte, tutuklu kursiyer ve askeri öğrenci ailelerinin adil yargılanma hakkı, adalet taleplerini dinledik" ifadelerini kullandı.
16 Kasım 2021- ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara kutusu Emre Uslu; Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz" şeklindeki açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu ve "Yetmez ama evet" ifadelerini kullandı.
16 Kasım 2021- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve medya yapılanması davasında firari olarak yargılanan Said Sefa da; Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
Said Sefa; "'Adına helalleşme demeyelim başka bir şey diyelim' diyenler de var 'helalleşme şu tarihten başlasın şunları şunları kapsasın' diyen de. Haklı olabilirler; ama CHP genel başkanının açıklamaları tarihi mahiyettedir ve böylesi bir Türkiye'de bu açıklamalar son derece önemlidir.
Kılıçdaroğlu kendisini devirmeye çalışan Ulusalcı cenaha kafa tutmaya devam ediyor. 28 Şubat'ın açtığı yaralardan bahsetmesi hatta "helalleşme mektubuna" bununla başlaması çok önemli bir mesaj. CHP eski ve derin (!) kodlarından kurtuluyor" ifadelerini kullandı.