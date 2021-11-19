Kılıçdaroğlu, ’Helalleşeceğiz’ diyerek darbeci askerlere mesaj verdi

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 15 Temmuz darbe girişimi hakkında yaptığı açıklamalar ve FETÖ'den yargılanan sanıkların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz" ifadelerine yönelik değerlendirmeleri şöyle:

15 Temmuz 2016: Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehid, 2 bin 734 gazi oldu.

16 Temmuz 2016: Kemal Kılıçdaroğlu: "Açıkça söyleyelim, dün yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir"

27 Temmuz 2016: Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine 8 bin 651 askeri personelin katıldığı, bu sayının TSK'nın personel mevcudunun yüzde 1,5'ine tekabül ettiği bildirildi. Açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimine 8 bin 651 personel katıldı. Bunların bin 676'sını erbaş ve erler, bin 214'ünü askeri öğrenciler oluşturdu. Açıklamada darbe girişiminde 24'ü muharip olmak üzere, 35 uçak, 8'i taaruz olmak üzere, 37 helikopter, 74'ü tank olmak üzere, 246 zırhlı araç ve 3 gemi kullanıldığı kaydedildi.

7 Ağustos 2016- Kemal Kılıçdaroğlu: "FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. 15 Temmuz akşamı TSK içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi" (Yenikapı-Demokrasi ve Şehitler Mitingi)