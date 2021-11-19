Koca’dan aşı için birlik çağrısı

TÜRKİYE
'DE dün 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 538 oldu. Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 29 bin 798 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Aşı için birlik çağrısı" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA