Önce Dikili şimdi de Tire! Büyükşehir’e yargı şoku

Geçtiğimiz hafta yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir şirkete hazırlattırılan Dikili Kabakum Salihleraltı Bölgesini kapsayan imar planları tarım arazilerinin imara açılmasına olanak tanıdığı gerekçesi ile mahkemece iptal edilmişti. Bir yandan 'başka tarım mümkün diyerek hükümetin tarım politikalarını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in diğer taraftan tarım arazilerini bir bir yapılaşmaya açmak istemesi skandal olarak nitelendirildi.

ZEYTİNLİKLERİ YAPILAŞMAYA AÇMAK İSTEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili'den sonra şimldi de Tire'de yakalandı. Tire'de Dua Tepe mevkiinde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisini yapılaşmaya açan İzmir Büyükşehir Belediyesince hazırlanan imar planı Şehir Plancıları Odasının açtığı dava sonucu İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme gerekçeli kararından İzmir Büyükşehir Belediye meclisince 13 Aralık 2019 tarihinde kabul edilip yürürlüğe giren 5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile bu işlemlerin dayanağı olan İzmir Doğu Bölgesi 25000 ölçekli Nazım İmar Planının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığına hükmetti.

KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ise dava konusu planlama alanı içerisinde yer alan arazilerin mevcut toprak yapısına göre 1. (Birinci) Arazi Kullanım Kabiliyet (AKK) Sin içerisinde yer aldığına dikkat çekti. Bugünkü kullanım biçimi göz önüne alındığında söz konusu arazilerin 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanım Kanunu ile Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı ve İlgili Mevzuatına göre "Dikili Tarım Arazileri" şeklinde sınıflandırıldığını belirten oda aynı zamanda aynı zamanında yapılaşmaya açılmak istenen alanın tamamında dikili olan zeytin ağaçları bulunduğunu belirtti. Bu nedenle söz konusu arazilerin çalışmasının 3573 sayılı Zeytinliklerin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Kanunu kapsamında bulunduğuna dikkat çeken Şehir Plancıları Odası dava konusu alanı çevreleyen ve zeytincilik yapılan diğer araziler ile bir dava konusu alanın bir tarımsal bütünlük oluşturduğunu bu nedenle tarım dışı amaçla kullanılmasının söz konusu olamayacağına işaret etti.

DİKİLİ'DE DE AYNI ŞEYİ YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl da Dikili'de Kabakum ve Salihleraltı mevkiinde özel bir şirkete imar planı hazırlatmış şehir plancıları odası söz konusu imar planının bölgedeki tarım arazilerini imara açtığı gerekçesi ile imar planını yargıya taşımıştı. Mahkemede geçtiğimiz günlerde planları iptal etmişti. Her fırsatta hükümetin tarım politikalarını eleştiren ve başka bir tarım mümkün diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önce Dikili'de ardından da Tire'de tarım arazilerini imar açma girişiminde bulunması skandal olarak nitelendirildi