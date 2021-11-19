Ören Bayan cinayetinde yeni ceza! Katile borusu kesme cezası

77 yaşındaki Jak Karako ile 69 yaşındaki eşi Georgia Karako 22 Ağustos 2014 tarihinde evlerinde ölü bulunmuştu. Karako çiftinin yardımcıları olan Özbek asıllı Fakhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçundan yargılanmış ve ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Katil çiftin, cinayet işledikleri evde doğalgaz borusunu kesip, "genel güvenliği tehlikeye düşürdükleri" için yargılandıkları dava da karara bağlandı.

CEZAYI KABUL ETTİ

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti. Öldürülen Karako çiftinin çocukları İzzet Karako ve Raika Kamhi adına davaya katılan avukatlar da sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık Fakhodjon Yusupova, "Cezamı kabul ediyorum. Boruyu ben kesmiştim, eşim arabadaydı" dedi. Sanık Gulbakhor Yusupova da eşinin söylediği gibi boru kesme olayında suçsuz olduğunu savundu.

SON SÖZLERİ

Sanık çifte, karar öncesi son sözleri soruldu. Her ikisi de "Takdir mahkemenindir" ifadesini kullandı. Daha sonra açıklanan kararda mahkeme heyeti, Fakhodjon Yusupova'ya "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan bir yıl hapis cezası verdi. Yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık duymaması göz önüne alınarak Yusupova'nın cezasında indirim yapılmadı. Gulbakhor Yusupova ise doğalgaz borusunun kesilmesinde suçsuz görülerek, beraat etti.

AKLIMA FANTASTİK BİR FİKİR GELDİ

Fakhodjon Yusupova cinayetle ilgili davada hakimin "Doğalgaz borusunu kestin mi" sorusuna şöyle cevap vermişti: "Evden ayrılırken aklıma fantastik bir fikir geldi. Evi yakmayı düşünüyordum. Doğalgazı açamadım, doğalgaz borusunu kestim. Açık olan pencereyi de kapattım. Lambanın birini de yaktım, ampul yanarak kızışır ve yangın çıkar diye düşündüm. Eşime bunu söylemedim. 'Sigaramı almaya gittim' dedim."