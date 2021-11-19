’Saadet zinciri’ operasyonunda şok detaylar! 60 milyon TL’lik dev vurgun





MÜŞTEKİ SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR



Çok sayıda vatandaşın henüz mağdur olduğunun farkına varmadığı, müşteki sayısının sürekli arttığı, tespit edilen haksız kazanç miktarının da buna bağlı olarak artacağı bildirildi. Ayrıca, saadet zincirine yüksek kar vaadiyle fazla sayıda kişiyi getirenlerin mağdur edilmediği, ileride daha fazla kişiyi getirmelerini sağlamak için bu kişilere paralarının düzenli ödendiği öğrenildi. Mağdur edilenlerin ise bir kez para yatırıp saadet zinciri için başkalarını getirmeyenler olduğu belirtildi.