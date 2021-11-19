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Giriş Tarihi: 19.11.2021 18:25 Son Güncelleme: 19.11.2021 18:38

Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısının faili tutuklandı

Son dakika: Beşiktaş’taki terör saldırısının faili tutuklandı

Son dakika haberleri: İstanbul Beşiktaş'ta 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyla da ilişkisi bulunan terörist, teslim olmuştu. Gelen son dakika haberine göre; saldırının faili çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olan bir terörist tutuklandı.

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Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısının faili tutuklandı
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