Son dakika: Erzurum’da 5.1 büyüklüğünde deprem! Karayolunda heyelan meydana geldi

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Erzurum'da deprem sonrası heyelan | Video

Gelen bilgilere göre deprem nedneiyle can kaybı yok.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD deprem hakkında "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." paylaşımında bulundu.

ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN:

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki son durumla ilgili "Depremin merkez üssü olan köylerde yıkım olduğu duyumu geldi. Tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi." dedi.

BAKAN KURUM: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.