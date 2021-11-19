Son dakika haberi: Erzurum’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi | SON DEPREMLER

Son dakika haberi: Erzurum'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem çevre illerden de hissedildi AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.