Teröristlerin kaçış yolları tutuldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri
, başlattığı "Eren operasyonları" ile teröristlerin kış aylarında kullandığı sığınak ve barınakları bir bir imha ediliyor. Siirt
'in Eruh
ilçesi kırsalında da "Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu" başlatıldı. Bölgeyi çembere alan komandolar, teröristlerin olası kaçış güzergâhlarını tuttu. Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı
'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel ve 53 operasyonel tim görev alıyor. Bu arada, Tunceli
'de de PKK'lı teröristlerin kış aylarında kullandığı 11 odalı sığınak bulundu. Sığınakta teröristlere ait malzemeler bulunurken, komandolar sığınağı imha etti.