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Giriş Tarihi: 20.11.2021 18:45

Bakan Kasapoğlu, Ankara Gençlik Festivali'ni ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Ankara Gençlik Festivali’ni ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla düzenlediği Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Ankara'da devam eden ve gençlere yönelik bilim, kültür ve sanat etkinliğine sahne olan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ni ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği festivalde stantları gezdi.

Festivale katılım sağlayan belediyelerin stantlarında sergilenen projeleri inceleyen Kasapoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediyelerin stantlarını tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, daha sonra festival alanında kurulan Gençlik Otağı Çadırı'nda gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

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Bakan Kasapoğlu, Ankara Gençlik Festivali'ni ziyaret etti
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