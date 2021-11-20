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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Beşiktaş saldırısına bir tutuklama

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İstanbul Beşiktaş'ta 5 yıl önce 39'u polis 46 kişinin şehit düştüğü, 166 kişinin de yaralandığı saldırıda kullanılan patlayıcıları taşıyan PKK'lı terörist K.K. tutuklandı. Hain saldırıyı gerçekleştiren "Erhan Porsipi" kod adlı terörist İshak Özçaktu, iki yıl önce Diyarbakır'da etkisiz hale getirilmişti. Suriye'nin Derbesiye bölgesinde faaliyet gösteren K.K. da ikna çalışmaları sonucu pazartesi günü polise teslim oldu. Patlayıcıları Özçaktu'nun talimatıyla taşıdığını itiraf eden K.K., tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu.
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Beşiktaş saldırısına bir tutuklama
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