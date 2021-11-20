Beşiktaş saldırısına bir tutuklama

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'ta 5 yıl önce 39'u polis 46 kişinin şehit düştüğü, 166 kişinin de yaralandığı saldırıda kullanılan patlayıcıları taşıyan PKK'lı terörist K.K. tutuklandı. Hain saldırıyı gerçekleştiren "Erhan Porsipi" kod adlı terörist İshak Özçaktu, iki yıl önce Diyarbakır'da etkisiz hale getirilmişti. Suriye'nin Derbesiye bölgesinde faaliyet gösteren K.K. da ikna çalışmaları sonucu pazartesi günü polise teslim oldu. Patlayıcıları Özçaktu'nun talimatıyla taşıdığını itiraf eden K.K., tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu.