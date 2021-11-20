Hangi yüzle helallik istiyorsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun helallik istemesine tepkiler dinmiyor. İstanbul
Halkalı'da 2010'da askeri servis otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Astsubay Duran Bayram'ın babası, emekli Cezaevi Müdürü Hüseyin Bayram, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun helallik istemeye hakkı yok. Hangi yüzle helallik istiyor. Biz şehit ailesi olarak ona hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.
TÖVBE YOLCULUĞUNA ÇIKSIN
Bayram, "O HDP
, FETÖ, Esad ve Demirtaş ile beraber hareket ediyor. Suriye tezkeresine 'hayır' oyu kullandı. Teröristlere sahip çıkıyor. ABD'ye sahip çıkıyor ve onlardan medet umuyor. Libya için hayır oyu kullandı. Şimdi de Kanal İstanbul
'u sağa sola şikâyet ediyor. Sonra da 'Şikâyet değil fikir beyan ettim' diyor. Hem devletteki kurumları hem de yurtdışından Kanal İstanbul ihalesine girecek olanları tehdit ediyor. Halbuki devlette devamlılık var. Kendisi yıllarca memurluk, genel müdürlük yaptı, bunu biliyor. O yüzden, önce tövbe yolculuğuna, sonra helalleşme yolculuğuna çıksın" diye konuştu.
'NASIL İTTİFAK YAPTIN'
Şehit Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram ise, "Yavruma bomba atanlarla birleşene nasıl hakkımı helal ederim. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Eğer Kılıçdaroğlu Halk Partisi'nin genel başkanıysa halkına hizmet etsin. HDP ile FETÖ ile kol kola girene biz hakkımızı helal etmiyoruz. Benim canım çok yanıyor. O bizim vatanımızın bireyi diye ona saygı duyuyorduk ama HDP ile ittifak yaparsa saygı da duymayız. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bir oğlumu şehit verdiysem 3 oğlum daha var, onları da veririm. Bir şehit annesi olarak ben de bu vatan için şehit olurum. Allah iyileri başımızdan eksik etmesin" dedi.