Harfiyat kamyonu dehşet saçtı

İstanbul Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonuyla cipin çarpışması sonucu Cip sürücüsü kadınhayatını kaybederken araçtaki annesi ve çocuğu ise ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı.



Feci kaza dün Esenyurt, TEM Otoyolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 06 BCT plakalı hafriyat kamyonu, 34 BGV plakalı cipe çarptı. Kazada, cipte bulunan bir kadın hayatını kaybetti. Anne ve çocuğu ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Hafriyat kamyonu şoförü ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.