CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, "28 Şubatçılar'ın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz" çıkışı sonrasında başörtüsü serbestliği yasasını iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi
'ne dilekçe vermeye gidenler arasında olduğunu gösteren fotoğraf karesi arşivden çıktı. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü serbestliği yasağını iptal ettirmek için başvururken mutlu olduğu ve güldüğü görülüyor. 27 Şubat 2008'de Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraf karesi tarihe tanıklık yaparken, sosyal medyada çok sayıda vatandaş, 13 yıl önce çekilen bu fotoğraf karesini paylaşarak "Helalleşmeden önce bu fotoğrafın hesabını ver" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.