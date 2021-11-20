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Giriş Tarihi: 20.11.2021

‘Helalleşmeden önce bu fotoğrafın hesabını ver’

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
‘Helalleşmeden önce bu fotoğrafın hesabını ver’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "28 Şubatçılar'ın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz" çıkışı sonrasında başörtüsü serbestliği yasasını iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe vermeye gidenler arasında olduğunu gösteren fotoğraf karesi arşivden çıktı. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü serbestliği yasağını iptal ettirmek için başvururken mutlu olduğu ve güldüğü görülüyor. 27 Şubat 2008'de Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraf karesi tarihe tanıklık yaparken, sosyal medyada çok sayıda vatandaş, 13 yıl önce çekilen bu fotoğraf karesini paylaşarak "Helalleşmeden önce bu fotoğrafın hesabını ver" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.
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‘Helalleşmeden önce bu fotoğrafın hesabını ver’
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