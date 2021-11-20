İYİ Partili Aytun Çıray’ın miting oyunu ortaya çıktı! Denizli diyerek 3 yıl önceli Kocaeli mitinginin fotoğrafını paylaşmış

Türkkan bu olaydan sonra ikinci bir skandala imza atmış, İYİ Partili Muhammet Güllük'ün sosyal medya paylaşımında, 1997 yılında henüz 17 yaşında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Tahir Gümren'in kardeşi İsa Gümren için "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!" ifadelerini beğenerek bir skandala daha imza atmıştı. Her iki olayla ilgili sosyal medyada Türkkan'a ardı ardına tepkiler yağmıştı.