İYİ Partili Aytun Çıray’ın miting oyunu ortaya çıktı! Denizli diyerek 3 yıl önceli Kocaeli mitinginin fotoğrafını paylaşmış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletin güneşi Denizli'de" sloganıyla bugün saat 14.00'de Denizli'nin 29 Ekim Bulvarı'nda bir miting düzenledi. Mitinge yoğun katılım olması açısından ise farklı illerden parti üyelerinin mitinge gelmesi sağlandığı öğrenildi.
ÇIRAY, MİTİNİGİ KALABALIK GÖSTERMEK İÇİN 2018'DEN BİR KARE PAYLAŞTI
Ayrıca İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise mitingi kalabalık gösterme adına 19 Haziran 2018 yılındaki partinin Kocaeli mitinginden fotoğrafları Denizli mitinginde çekilmiş bir fotoğraf karesiymiş gibi paylaşarak, "Siz meydanları artarak doldurun Meral Akşener sandığı getirir. Teşekkürler Denizli" dedi. Sosyal medyada ise Denizli mitingini kalabalık gösterme adına Çıray'ın 2018 yılındaki Kocaeli mitinginin fotoğrafını paylaşması tepkilere yol açtı.
MİTİNGİ KALABALIK GÖSTERMEK İÇİN ŞEHİR DIŞINDAN DESTEK
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in Denizli mitingini kalabalık göstermek için farklı illerden ve ilçelerden İYİ Partilileri alana topladığını ifade etti. İYİ Parti teşkilatının sosyal medya hesaplarından duyuruların yer aldığı, Denizli yoluna çıkan partililerin otobüsler içinden kareler paylaştığı sosyal medya hesaplarını paylaşan Özalan açıklamalar yaptı.
"VAZİYETİ TOPARLAMAK İSTERKEN DE ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI"
Özalan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meral Akşener, Denizli mitingini kalabalık göstermek için tüm Türkiye'deki partililerini Denizli'ye getirmiş. Partisinde rezillik üstüne rezillik yaşanınca zor durumda kaldı. Vaziyeti toparlamak isterken de eline yüzüne bulaştırdı" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR OLAYI SONRASI MİTİNG MANİDAR KARŞILANDI
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İYİ Partililer Bingöl'ü ziyaret etmiş, Tahir Gümren isimli vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirince Türkkan vatandaşa hakaretler savurmuştu. Bu hakaret anının videosu ortaya çıkınca Türkkan ilk olarak Twitter hesabından küfür etmediğini videonun montaj olduğunu dile getirmiş ardından bir video yayınlayarak itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu. Türkkan küfür ettiğini kabul etmişti.
Türkkan bu olaydan sonra ikinci bir skandala imza atmış, İYİ Partili Muhammet Güllük'ün sosyal medya paylaşımında, 1997 yılında henüz 17 yaşında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Tahir Gümren'in kardeşi İsa Gümren için "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!" ifadelerini beğenerek bir skandala daha imza atmıştı. Her iki olayla ilgili sosyal medyada Türkkan'a ardı ardına tepkiler yağmıştı.
Türkkan'ın İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden alındığı duyurulmuştu. İYİ Parti lideri, şehit ağabeyine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan'ı aratmamış, grup toplantısında özür dilemek yerine Türkkan'a sahip çıkan Akşener, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e yönelik ise "ahlaksız" ve "yavşak" kelimelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Denizli mitinginin yapılmış olması ise sosyal medya kullanıcıları arasında manidar karşılanıyor.