Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Korkmayın birleşelim çocuklarımızı dağdan indirelim
Giriş Tarihi: 20.11.2021

Korkmayın birleşelim çocuklarımızı dağdan indirelim

AA
DHA
Korkmayın birleşelim çocuklarımızı dağdan indirelim
Hakkâri'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü. Ellerinde "Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri anneleri evlatlarını HDP'den istiyor" yazılı pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne gelen aileler, bir süre oturma eylemi yaparak seslerini çocuklarına duyurmaya çalıştı. Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, "Tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. Katil ve hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz" dedi. HDP binasında çalınan müzikle ailelerin sesinin bastırılmaya çalışılması ise tepkiyle karşılandı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve HDP ile terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, daha sonra buradan ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Korkmayın birleşelim çocuklarımızı dağdan indirelim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA