Korkmayın birleşelim çocuklarımızı dağdan indirelim

Hakkâri'de terör örgütü PKK tarafından
çocukları dağa
kaçırılan aileler, HDP
İl
Başkanlığı önündeki eylemlerini
bu hafta da sürdürdü.
Ellerinde "Diyarbakır
, Şırnak
,
Hakkâri anneleri evlatlarını
HDP'den istiyor" yazılı pankart,
döviz ve çocuklarının
fotoğrafları ile HDP binası
önüne gelen aileler, bir süre
oturma eylemi yaparak seslerini
çocuklarına duyurmaya
çalıştı. Eşinin kardeşi PKK
tarafından dağa kaçırılan
Leyla Çiftçi, "Tüm Doğu ve
Güneydoğu halkı artık uyansın.
Katil ve hain PKK'nın ve taşeronlarının
gerçek yüzünü görsün. Gelin,
korkmayın, birleşelim. Hep beraber
evlatlarımızı dağdan indirelim.
Biz yüreği yanık anneler olarak,
tek isteğimiz her canlının nasıl
yaşam hakkı varsa, dağdaki
çocuklarımızın da yaşam
hakkı vardır diyoruz
ve çocuklarımızı
HDP'den istiyoruz" dedi.
HDP binasında çalınan
müzikle ailelerin sesinin bastırılmaya
çalışılması ise tepkiyle karşılandı.
"Şehitler ölmez vatan bölünmez"
ve HDP ile terör örgütü PKK
aleyhine slogan atan aileler, daha
sonra buradan ayrıldı.