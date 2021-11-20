Mahkumlar için koronavirüs ev izni uzatılıyor! Üç formül gündemde...



KEKEMELER DE HAKİM VE SAVCI OLABİLECEK

Hakimler ve Savcılar Yasasına göre engellilerin yanı sıra "alışılmışlığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak" koşulu aranıyor. Bu kapsamda kekeme, tiki olanlar gibi vatandaşlar da hakim ve savcı olamıyor.

Engelli milletvekilleri, AK Parti gurubu ile temasa geçip bunun son derece aşağılayıcı bir hüküm olduğunu, yasa maddesinden çıkartılmasını istedi. Milletvekilleri, "Zaten engeli bulananlar hakim ve savcı olamıyor. Ama az da olsa konuşma zorluğu ya da tikler, hafif tikremeler gibi sıkıntı yaşayanların hakim ve savcı olmasına engel olunmamalı. Böyle bir ifadenin yasada yer alması da aşağılayıcı ve gayri demokratik" dediler.

Milletvekillerinin talebi haklı bulundu ve bir önerge hazırlandı. Komisyon aşamasında hayata geçirilmesi mümkün olmadı. Ancak Genel Kurul'da gündeme geldi ve tüm grupların desteği ile kabul edildi.