MHP’nin ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu’ heyeti Uşak’ta

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' temasıyla 2023'e kadar herkese ulaşacaklarını, her kapıyı çalıp, ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirtmişti.

Bunun üzerine MHP Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' toplantısı Uşak'ta da gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanlığı koordinesinde düzenlenen toplantı Uşak'ta bir otelin salonunda kahvaltı programı ile yapılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MYK Üyeleri Kadir Şekerci, Özgür Bayraktar, Volkan Dudu, Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, sivil toplum örgütü başkanları, muhtarlar ve üyeler katıldı.





Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından T.B.M.M. İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden konuşma yaptı. MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal yaptığı konuşmada son zamanlarda Türkiye'nin geçtiği süreçlere değinerek, "Son yıllarda yaşadıklarımızı, özellikle 15 Temmuz'dan bu yana yaşadıklarımızı hepimizin hafızalarına bir daha getirmesi lazım. 15 Temmuz darbe girişimi, akabinde Cumhur İttifakı'nın kurulması. Cumhur İttifakı'nın kurulmaması için yapılan engellemeler. O engellemeleri yapanların peşimizden hemen bir hafta sonra Millet İttifakı'nı kurması. Hemen akabinde Irak'ta, Suriye'de, Kıbrıs'ta, Libya'da ve peşinde mavi vatan dediğimiz Ege coğrafyasında yaşadığımız sıkıntılar. Bütün bunları hatırlamak lazım." ifadelerini kullandı.

HABERAL, "HELALLİK İÇİN DOLAŞMAYA KARAR VERMİŞLER"

Tezkere oylamasına hayır oyu ve helallik için dolaşmaya karar verenlere sert çıkan Milletvekili Haberal, "Denizler de bizim toprağımız. Denizler de bizim vatanımız. O yüzden mavi vatan diyoruz. Akdeniz mavi vatan deyip, her biri Türk kahramanlarının isimlerini taşıyan 'Fatih', 'Barbaros', 'Oruç Reis', 'Yavuz' gemilerimizle Türklüğün nefesini buram buram enselerinde hissettirdik. Kendi doğal gazımızı orada çıkarttık. Bütün dünyaya, bütün Avrupa'ya mavi vatan dediğimiz sularda meydan okuduk. Kıbrıs'ta Avrupa Birliği ve Yunanistan'ın bütün işgalci, bütün kuşatmacı manevralarına karşın biz varız, biz buradayız, Kıbrıs Türklerindir diyerek hain emellerine set çektik. Kanımızla suladığımız toprağı canımızla sularız diyerek karşılarında Türk milleti olarak dimdik durduk. Bizler Cumhur İttifakı olarak sırt sırta vermiş, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, bekamız için şer güçlerle mücadele verirken çıkarttığımız tezkerelere hayır diyenler, Cumhur İttifakı'na karşı olanlar, Libya'da ne işiniz var diyenler, Kıbrıs'ı yok sayanlar, Türkmen kardeşlerimizi görmezden gelip, bizi savaş çığırtkanlığı ile suçlayanlar bugün helallik için dolaşmaya karar vermişler. Bilmezler ki, bizim helallik kavramımızda şehidimiz vardır, bayrağımız vardır, ezanımız vardır, namusumuz vardır, onurumuz, milli şuurumuz vardır. Allah'a şükürler olsun ki, biz helali İstiklal Marşı'mızdan ruhumuza nakşettik" diye belirtti.

TAŞLIÇAY, "CUMHUR İTTİFAKI'NIN RUHUNA UYGUN ADIMLAR ATIYORUZ"

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun adımlar attıklarını belirterek, "Son yıllarda salgınla birlikte tüm dünyada sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda ciddi dalgalanmalar yaşanmakta. Böyle bir dönem yeni yönetim anlayışının ne kadar doğru bir karar olduğunu göstermiştir hepimize. Her şeyin bu kadar hızla geliştiği ve değiştiği bir süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hızlı kararlar alabilmiş ve uygulamaya geçilebilmiştir. MHP kadroları olarak bizler de Türk milletinin gönlünde vücut bulan Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun adımlar atıyoruz. Milletimizin menfaatine olan her yasanın çıkması için irademizi ortaya koyuyoruz. Bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Dini ve milli değerlerimiz kutsalımızdır. Bu kutsallara laf edebilecek kişi partimiz bünyesinde barınamamıştır, bundan sonra da barınamayacaktır. Her kim ki değerlerimizi ayaklar altına almaya kalkarsa karşısında MHP'yi bulacaktır. Genel Başkanımızın bu konudaki tavrı açık ve nettir" dedi.



Konuşmaların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. Ayrıca, Milletvekilleri ve MYK üyeleri İsmet Paşa Caddesi'nde vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek dertlerini dinledi.