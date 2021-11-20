PKK/PYD’den Afrin’e füze saldırısı: 3 ölü

Suriye Afrin
'de bölücü terör örgütü tarafından dün akşam düzenlenen füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti. Hain saldırıyla ilgili Hatay Valiliği'nce yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "PKK
/ PYD terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivilin hayatını kaybettiği, 10 sivilin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."