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Giriş Tarihi: 20.11.2021

PKK/PYD’den Afrin’e füze saldırısı: 3 ölü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
PKK/PYD’den Afrin’e füze saldırısı: 3 ölü
Suriye Afrin'de bölücü terör örgütü tarafından dün akşam düzenlenen füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti. Hain saldırıyla ilgili Hatay Valiliği'nce yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "PKK/ PYD terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivilin hayatını kaybettiği, 10 sivilin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."
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PKK/PYD’den Afrin’e füze saldırısı: 3 ölü
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